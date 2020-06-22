МФЦА ввел упрощенные процедуры лицензирования для отдельных видов деятельности

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг ввел упрощенные процедуры лицензирования для отдельных видов регулируемой деятельности, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) упростил процедуру получения лицензии на определенные виды регулируемой деятельности. Это отражает общий подход AFSA к постоянному развитию регуляторной среды c учетом дружественных для бизнеса принципов и риск-ориентированного надзора», - отмечает пресс-служба.

В МФЦА поясняют, что процесс подачи заявки был упрощен в отношении шести регулируемых видов деятельности, таких как инвестиционное консультирование, организация операций с инвестициями, консультирование по кредитованию, организация кредитования, страховое посредничество (без денежных средств клиента) и управление страхованием.

AFSA значительно упростил форму заявки и исключил требования по предоставлению определенной документации в ответ на просьбы потенциальных участников об упрощении процессов и требований.

Новая упрощенная форма заявки адаптирована для регулируемой деятельности, упомянутой выше и в то же время предоставляет AFSA ключевую информацию, необходимую для выполнения его регулирующих функций.

Кроме того, AFSA также разработал руководства для оказания помощи фирмам, намеревающимся осуществлять регулируемую деятельность в МФЦА в разработке необходимых политик и процедур (комплаенс, управление рисками, ПОД/ФТ, контроль и процедуры, непрерывность бизнеса, конфликты интересов). Руководства содержит указание на минимальные ожидания AFSA и описывает ключевые моменты, которые должны быть включены в политику и процедуры фирм.

Кроме того, руководства содержит ссылки на публикации международных организаций, устанавливающих стандарты, которые могут быть полезны для разработки собственной политики фирмы в зависимости от типа предлагаемого бизнеса. Эти шаги предназначены для содействия фирмам в принятии решения об учреждении в МФЦА, помощи в создании их собственных систем и средств контроля и в процессе лицензирования.