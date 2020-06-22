Парламент Казахстана утвердил отчет об исполнении бюджета за 2019 год

Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019 год депутатам сената и мажилиса представил исполняющий обязанности министра финансов Берик Шолпанкулов. Он отметил достаточно благоприятную макроэкономическую ситуацию, которая сложилась в 2019 году. Как передает Trend, об этом сообщает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу парламента.



В числе приоритетных направлений правительства Берик Шолпанкулов назвал расширение мер по обеспечению занятости, поддержке многодетных семей и молодежи, а также развитию малого и среднего бизнеса.

Поступления в республиканский бюджет составили 10,7 трлн тенге, план исполнен на 100,6%. Рост налоговых поступлений по итогам 2019 года в сравнении с 2018 годом составил 1,3 трлн тенге, или исполнено на 122%. Расходы республиканского бюджета исполнены на 99,9% и составили 12 трлн тенге. Профинансировано 13 государственных программ, введено в эксплуатацию более 19 тыс. квартир для социально уязвимых слоев населения.

По словам Берика Шолпанкулова, социальные обязательства страны выполнены в полном объеме.

Он подчеркнул, что правительством подготовлены поправки в законодательство, направленные на повышение эффективности бюджетного планирования и исполнения бюджета, а также внедряется оценка ожидаемого экономического эффекта.

С докладом на заседании также выступил исполняющий обязанности председателя Счетного комитета Ардак Тенгебаев. Он отметил, что отчет правительства за 2019 год исполнен в полном объеме. Счетный комитет совместно с правительством приступил к решению других вопросов, которые позволят обеспечить не просто своевременное освоение, но и результативное расходование государственных ресурсов. Прежде всего это совершенствование бюджетного процесса и методологии оценки влияния вложенных средств на достижение общенациональных целей.

По бюджетным отчетам на совместном заседании выступили депутаты мажилиса и сената, члены комитетов по финансам и бюджету палат Парламента Аманжан Жамалов и Нурлан Кылышбаев.

Аманжан Жамалов сообщил, что, как и в предыдущие годы, имеются проблемы, связанные с некачественным планированием бюджетных расходов, низким налоговым администрированием, а также неэффективным использованием бюджетных средств и средств Национального фонда.

Нурлан Кылышбаев также считает, что ежегодные гарантированные и целевые трансферты из Национального фонда не должны превышать размеры его поступлений. Кроме того, по словам парламентария, необходимо повысить эффективность привлекаемых международных займов, а также обеспечить прозрачность расходов и методологию ценообразования стоимости затрат по выполнению госзаданий.

«Необходимо гармонизировать стратегическое и бюджетное планирование; проводить оценку эффекта от заявляемых расходов при планировании, а также повсеместно внедрить открытый бюджет с участием граждан в бюджетном процессе. Сократить объемы госзадания, обеспечить прозрачность расходов и методологию ценообразования стоимости затрат по выполнению госзаданий», - озвучил он.

По итогам рассмотрения Парламент утвердил отчеты Счетного комитета и правительства об исполнении республиканского бюджета за 2019 год.