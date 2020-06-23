499 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 499 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,8%, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В разрезе регионов: город Шымкент - 61 (4,7%), город Нур-Султан - 59 (1,8%), Карагандинская область - 53 (2,8%), город Алматы - 39 (1,2%), Атырауская область - 35 (2,4%), Костанайская область - 33 (10,2%), Восточно-Казахстанская область - 31 (7,2%), Западно-Казахстанская область - 29 (2,5%), Актюбинская область - 25 (4,0%), Туркестанская область - 22 (3,7%), Северо-Казахстанская область - 21 (9,3%), Акмолинская область - 21 (6,4%), Павлодарская область - 21 (4,2%), Кызылординская область - 17 (3,1%), Жамбылская область -16 (2,7%), Алматинская область - 14 (2,4%), Мангистауская область - 2 (0,5%).

Также за прошлые сутки выписан по выздоровлению 261 человек, зарегистрированы 7 летальных случаев.

Всего в стране выявлен 18231 заболевший, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11158 человек. Летальных случаев - 127.