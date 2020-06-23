Правительство приняло меры по улучшению бизнес-климата в Казахстане

Правительство РК приняло меры по улучшению бизнес-климата в стране, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Выступая на заседании правительства, министр национальной экономики РК Руслан Даленов отметил, что для улучшения условий ведения бизнеса правительством постоянно совершенствуется законодательная база, регуляторная среда, улучшается таможенное администрирование. В результате принятых мер Казахстан в 2019 году вошел в топ-25 стран рейтинга Всемирного Банка по легкости ведения бизнеса «Doing Business», доля малого и среднего бизнеса в ВВП выросла до 30,8%. Поставлена задача по доведению данного показателя к 2025 году до 35%, к 2050 году — до 50%.

В свою очередь глава правительства Аскар Мамин подчеркнул, что по итогам обсуждений с предпринимателями всех регионов, а также рассмотрения на заседании Государственной комиссии по восстановлению экономического роста, сформирован План мероприятий, включающий 43 дополнительных меры по поддержке бизнеса.

В частности, планом предусмотрено: упрощение закупок и развитие казахстанского содержания, расширение возможности финансирования лизинга сельскохозяйственной техники и рефинансирования кредитов, развитие экспорта товаров и упрощение процедур.

«Реализация всех озвученных сегодня мер придаст импульс дальнейшему развитию предпринимательства, будет содействовать улучшению бизнес-климата», — сказал Аскар Мамин.

В заключение премьер-министр РК поручил государственным органам и акиматам обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий.