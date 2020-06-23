Льготное кредитование бизнеса по ставке в 6% запускают в Казахстане

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» в Казахстане будет запущено новое направление по микрокредитованию предпринимательства. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании правительства, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Кредитный портфель по всем программам на сегодня составил 1,1 трлн тенге. Профинансировано порядка 16 тыс. проектов. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» по поручению Главы государства будет запущено новое направление. Это микрокредитование микро- и малого предпринимательства», - сказал Руслан Даленов.

Для данной категории бизнеса, как отметил министр, кредиты за счет субсидирования будут доступны по ставке 6%.

Кредиты будут предоставляться на пополнение оборотных средств до 5 млн тенге, на производственные нужды – до 20 млн тенге. По видам деятельности ограничений не будет.

Государством также будет обеспечено гарантирование до 85% от суммы кредита. Кредиты будут выдаваться коммерческими банками и микрофинансовыми организациями.

«Будут максимально упрощены процедуры субсидирования и гарантирования кредитов. Основная цель программы - обеспечить максимальный охват льготным кредитованием микро- и малого бизнеса», - резюмировал Руслан Даленов.