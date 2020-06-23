Казахстан продолжит сокращать добычу нефти во второй половине года

Во второй половине текущего года Казахстан продолжит сокращать добычу нефти. Правительство РК приняло постановление «О введении временных ограничений на пользование участками недр для средних, крупных и гигантских месторождений пропорционально экспортным объемам», передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Принятый подход позволяет обеспечить потребности внутреннего рынка РК в необходимых объемах нефтепродуктов, а также справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти для крупных проектов и старых месторождений, находящихся на этапе естественного снижения добычи. Принимаемые меры позволят сократить риски аварийных остановок казахстанских месторождений и обеспечить стабильное поступление денежных средств от экспорта казахстанской нефти.

Благодаря ранее принятым мерам по сокращению нефти в Казахстане и других странах, наблюдается положительная тенденция в динамике цен на нефть (на 23.06.2020 г. цена марки Brent составила 42,23 долл/барр) и уменьшение дисбаланса на нефтяном рынке.