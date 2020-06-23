Дональд Трамп выразил поддержку Токаеву в проведении политических реформ в Казахстане

Президент США Дональд Трамп направил своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой поздравил его с годовщиной избрания на пост президента Казахстана и выразил поддержку проводимым политическим реформам в республике. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"От имени американского народа желаю вам успехов в деятельности, направленной на укрепление мира, обеспечение процветания и безопасности в Казахстане в предстоящий период. Хотел бы также отметить ваши решительные действия по предотвращению распространения COVID-19. Мы продолжим наши совместные усилия, направленные на прекращение пандемии и восстановление экономики в постпандемический период", - говорится в телеграмме.

Американский лидер позитивно отозвался об осуществляемых по инициативе президента Казахстана реформах и заявил о намерении укреплять двустороннее стратегическое партнерство. "Ваша амбициозная программа реформ, направленных на политическую модернизацию, заслуживает высокой оценки. США поддерживают поставленные вами цели по повышению доверия населения к государству и усилению защиты фундаментальных свобод, которые являются основой процветающего и динамичного общества. Мы готовы к сотрудничеству с вами по реализации этих инициатив в рамках нашего расширенного стратегического партнерства", - подчеркнул Трамп, пожелав Токаеву крепкого здоровья, успехов и благополучия.

19 марта 2019 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. На следующий день бывший глава Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны. В Казахстане 9 июня 2019 года прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых Токаев одержал, набрав 70,96% голосов избирателей. 12 июня состоялась его инаугурация.