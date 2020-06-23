Добыча природного газа в Казахстане выросла на 7%

В Казахстане за январь–май 2020 года добыча природного газа в жидком или газообразном состоянии достигла 24,8 млрд куб. м — на 7,2% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. На долю природного газа в газообразном состоянии пришлось 40,3% добычи, или 10 млрд куб. м, на долю нефтяного попутного газа — 59,7%, или 14,8 млрд куб. м. В денежном выражении добыча природного газа составила 141,9 млрд тенге. Как передает Trend, об этом сообщает Казинформ со ссылкой на energyprom.kz.

В региональном разрезе наибольший объём добычи природного газа пришёлся на Атыраускую область (45,3% от РК, 11,2 млрд куб. м — плюс 18,6% за год). Также среди главных газодобывающих областей традиционно Западно-Казахстанская (36,6% от РК, 9,1 млрд куб. м — плюс 5%) и Актюбинская (10,5% от РК, 2,6 млрд куб. м — минус 12,2%).

Непосредственно природного газа Казахстан экспортировал за январь–апрель 2020 года 6,3 млрд куб. м, годовое сокращение экспорта составило 34,9%. Впрочем, в стоимостном выражении сокращение экспорта в секторе — лишь на 15,8% за год, до 777,1 млн долларов США.

Основным импортёром казахстанского природного газа стал Китай: в эту страну за четыре месяца было экспортировано 2,7 млрд куб. м природного газа на сумму 566,1 млн долларов США. Годовой рост экспорта в Китай в натуральном выражении составил 7,4%, в денежном — 2,5%.

В страны СНГ было экспортировано 2,1 млрд куб. м природного газа на сумму 101,5 млн долларов США. Основным импортёром стала Россия — на её долю пришлось 75,5% экспорта казахстанского газа, отправленного в страны СНГ.

На внутреннем рынке страны цена на природный газ, транспортируемый по распределительным сетям, составила 18,6 тенге за 1 куб. м — минус 0,5% за год. Цена на сжиженный газ, транспортируемый по распределительным сетям, составила 152,7 тенге за 1 кг — минус 2% за год. Цена на сжиженный газ в баллонах по 50 литров увеличилась на 5,6%, до 2,8 тыс. тенге.

Согласно данным Министерства энергетики, предельные цены на сжиженный газ в Казахстане будут снижены до уровня 2017 года. В третьем квартале 2020 года цена на оптовую реализацию сжиженного нефтяного газа составит 28 тыс. тенге без учёта НДС. Ранее предельная цена на таком уровне была установлена лишь в первом квартале 2017 года.