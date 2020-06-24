В Казахстане выявили 534 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 534 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,9%, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 77 (2,3%), Атырауская область - 65 (4,4%), Восточно-Казахстанская область - 47 (10,2%), город Шымкент - 47 (3,5%), Карагандинская область - 43 (2,2%), город Алматы - 41 (1,2%), Западно-Казахстанская область - 35 (3,0%), Туркестанская область - 34 (5,5%), Северо-Казахстанская область - 25 (10,2%), Алматинская область - 23 (3,9%), Акмолинская область - 19 (5,4%), Актюбинская область - 18 (2,8%), Павлодарская область - 14 (2,7%), Мангистауская область - 13 (3,0%), Кызылординская область - 12 (2,1%), Костанайская область - 11, (3,1%), Жамбылская область - 10 (1,6%).

Выписаны по выздоровлению 356 человек. 7 летальных случаев.

Всего в стране выявлено 18765 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11514 человек. Летальных случаев - 134.