Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 11 882
Еще 297 человек выздоровели от коронавирусной инфекции нового типа в Казахстане, сообщает Trend со ссылкой на Kazinform.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 76, город Алматы - 1, город Шымкент - 8, Западно-Казахстанская область - 9, Восточно-Казахстанская область - 3, Алматинская область - 23, Акмолинская область - 13, Актюбинская область - 25, Атырауская область - 13, Мангистауская область - 17, Костанайская область - 5, Жамбылская область - 22, Карагандинская область - 56, Кызылординская область - 22, Павлодарская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане – 11 882.
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