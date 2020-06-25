520 казахстанцев за сутки заболели коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 520 заболевших коронавирусной инфекцией, прирост составил 2,8 процента, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан – 62 (1,8%), город Алматы – 60 (1,7%), Восточно-Казахстанская область – 48 (9,5%), Западно-Казахстанская область – 46 (3,8%), город Шымкент – 42 (3,0%), Карагандинская область - 41 (2,1%), Туркестанская область – 41 (6,3%), Павлодарская область – 33 (6,2%), Костанайская область – 26 (7,0%), Акмолинская область – 23 (6,3%), Актюбинская область – 22 (3,3%), Атырауская область – 20 (1,3%), Северо-Казахстанская область – 16 (5,9%), Кызылординская область - 12 (2,1%), Жамбылская область – 11 (1,8%), Алматинская область – 10 (1,6%), Мангыстауская область – 7 (1,6%).
Всего в стране выявлено 19285 заболевших.