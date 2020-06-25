МВФ ухудшил прогноз по ВВП Казахстана на 2020 год

Казахстан 25 июня 2020 09:54 (UTC+04:00)
МВФ ухудшил прогноз по ВВП Казахстана на 2020 год

Международный валютный фонд ухудшил прогноз по ВВП Казахстана на 2,7% в 2020 году, передает Trend со ссылкой на LS.

Согласно прогнозу, опубликованному в июньском отчете МВФ, в 2020 году реальный ВВП Казахстана сократится на 2,7%. Однако уже в 2021 году ожидается рост на уровне 3%.

Напомним, что месяцем ранее ожидалось снижение ВВП страны в этом году на 2,5%, а рост в следующем году – до 4,1%.

Между тем, согласно прогнозу, мировая экономика сократится в этом году на 4,9% (ранее 3%). При этом в 2021 году прирост составит лишь 5,4%, а не 5,8% как ожидалось ранее.

"По сравнению с апрельским выпуском "Перспектив развития мировой экономики" мы теперь прогнозируем более глубокий спад в 2020 году и более медленное восстановление в 2021 году. Мировой объем производства, по прогнозу, сократится на 4,9% в 2020 году. Эти ожидания подразумевают совокупные потери для мировой экономики в результате кризиса в размере свыше $12 трлн за два года (2020–2021). Отметим, что этот кризис отличается от всех других, и восстановление после него будет не похоже ни на какое другое", – говорится в отчете МВФ.

Ранее LS писал о том, что Азиатский банк развития пересмотрел прогноз роста экономики Казахстана в негативную сторону. Между тем напомним, министр нацэкономики Руслан Даленов сообщил, что на фоне ухудшающихся экономических условий в 2020 году ожидается снижение ВВП Казахстана на 0,9%.

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