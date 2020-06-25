Казахстанским авиакомпаниям разрешили летать в страны Европейского союза

Казахстанские авиакомпании не вошли в «черный список» авиаперевозчиков, которым запрещено летать в Европейский союз, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Сообщается, что отчёт Казахстана рассмотрен на заседании Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии.

В июне Европейская комиссия опубликовала обновленный список авиакомпаний, которым запрещены полеты в страны Европейского союза. Этому предшествовало заслушивание Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии в г. Брюсселе (Бельгия) по вопросу обновления списка авиаперевозчиков, которым запрещено выполнять полеты в Европу, в ходе которого также был рассмотрен вопрос казахстанских авиакомпаний.

«Ранее после катастрофы с воздушным судном авиакомпании Бек Эйр, Европейская комиссия проявляла обеспокоенность о способности авиационных властей Республики Казахстан обеспечивать эффективный контроль и надзор за безопасностью полетов в стране. 14 февраля 2020 года Европейской комиссией был направлен официальный запрос о проводимой работе по изменению организационной структуры авиационных властей страны, о результатах контрольно-надзорной деятельности за субъектами отрасли за последние три года и о вопросах состояния безопасности полетов основных пассажирских авиаперевозчиков (Эйр Астaна, СКАТ и Бек Эйр)», - говорится в сообщении.

Комитетом гражданской авиации совместно с Авиационной администрацией Казахстана 28 февраля была представлена информация о запуске с 1 августа 2019 года нового подхода регулирования отрасли гражданской авиации, основанного на британской модели управления и передовых европейских стран. Данная трансформация управления отрасли и обеспечения безопасности полетов реализуется в рамках 68 Шага Плана нации. Вместе с тем, Европейская комиссия также была проинформирована о текущем состоянии безопасности полетов в стране и о результатах проверки авиакомпании Бек Эйр. Позднее Авиационная администрация также уведомила об отзыве сертификата эксплуатанта у перевозчика Бек Эйр и о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании Azee Air.

Кроме того, состоялась встреча генерального директора Авиационной администрации Казахстана П.Гриффитса с представителями Европейской комиссии и проведены телеконференции по обсуждению поднимаемых вопросов.

По итогам отчета Европейской комиссией было направлено письмо о принятом решении на имя председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК.

«На основании изученной информации Европейская комиссия приняла решение, что на сегодняшний день нет оснований для включения казахстанских авиаперевозчиков в список авиаперевозчиков, которым запрещено летать в Европейский союз («черный список»)», - отметили в Комитете

Отмечается, всего на сегодняшний день запрещено летать 96 авиакомпаниям из 22 стран (Афганистан, Ангола, Венесуэла, Конго, Демократическая Республика Конго, Джибути, Эритрея, Ирак, Иран, Кыргызстан, Молдова, Ливия, Нигерия, Непал и др.).