Казахстан получит $1 млрд для смягчения последствий от коронавируса

Азиатский банк развития (АБР) выделит $1 млрд Казахстану для смягчения последствий от коронавируса, передает Trend со ссылкой на LS.

В фининституте отметили, что строгие меры социальной изоляции, введенные в марте, оказали значительное воздействие на экономику Казахстана. Это затронуло малые и средние предприятия в секторе гостиничной индустрии, образования и других секторов сферы обслуживания, и в частности женщин, доля которые составляет более 65% рабочей силы в данных секторах. Падение цен на нефть и другие сырьевые товары снизило вдвое цены на 80% казахстанского экспорта, также усугубив последствия.

"АБР одобрил пакет помощи в размере $1 млрд, чтобы помочь правительству Казахстана смягчить социальные и экономические последствия, а также воздействие на сектор здравоохранения пандемии COVID-19. Финпомощь поддержит комплексный план по восстановлению здравоохранения, социальной защиты, а также экономики, разработанный правительством", – подчеркнули в АБР.

В фининституте добавили, что правительственный пакет экономических мер включает поддержку ликвидности для местных компаний посредством гарантированных займов, отсрочку налоговых платежей и другие льготы для предприятий, пострадавших от изоляции.

"Учитывая размер потребностей во внешней поддержке, АБР работает над обеспечением софинансирования данного пакета помощи Азиатским банком инфраструктурных инвестиций на $750 млн. Помощь предоставляется в рамках программы поддержки ответных мер и расходов в борьбе с COVID-19. Пакет финансируется посредством опции реагирования на пандемию, разработанной в рамках помощи АБР в размере $20 млрд для ответных мер развивающихся стран-членов на COVID-19", – резюмировали в организации.