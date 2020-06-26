В Казахстане за сутки выявили 465 заболевших коронавирусом
По данным на 23.59 25 июня 2020 года, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 465 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,4%, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан – 67 (1,9%), Восточно-Казахстанская область – 54 (9,7%), Карагандинская область – 46 (2,3%), Западно-Казахстанская область – 38 (3,0%), город Шымкент – 36 (2,5%), Костанайская область – 25 (6,3%), Павлодарская область – 25 (4,4%), Атырауская область – 24 (1,5%), Акмолинская область – 23 (5,9%), Актюбинская область – 23 (3,3%), Туркестанская область – 20 (2,9%), город Алматы – 19 (0,5%), Кызылординская область – 19 (3,2%), Алматинская область – 15 (2,4%), Северо-Казахстанская область – 15 (5,2%), Жамбылская область – 10 (1,6%), Мангистауская область – 6 (1,3%).
Всего в стране выявлено 19750 заболевших.