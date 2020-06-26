22 новых автобусных маршрута запустят в Алматы
В Алматы планируется запуск 22 новых автобусных маршрутов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
«В 2020 году планируется запуск новых 22 маршрутов, из них: 7 городских маршрутов (№№ 33, 35, 97а, 114, 132, 133, 142) и 15 пригородных маршрутов (№№ 213, 214, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231», - рассказали в акимате Алматы.
Вместе с тем, планируется увеличить протяженность обособленных полос для общественного транспорта с 122 км до 151,8 км. Также до конца года планируется увеличить протяженность велосипедной инфраструктуры на 28 км до 110 км.
Ранее сообщалось, что в Алматы закупят свыше 150 автобусов для общественного транспорта.
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