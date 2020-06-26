Казахстан и Китай обсуждают вопрос изменения технологии работы АПП «Нуржолы»

Для стабилизации работы автомобильного пункта пропуска «Нуржолы» прорабатывается вопрос изменения технологии работы АПП «Нуржолы» для возможности въезда китайских автомашин на территорию Казахстана, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Казахстанская сторона - Комитет госдоходов, Погранслужба КНБ РК, Министерство индустрии - предпринимает все возможные меры для стабилизации работы АПП «Нуржолы».

После двухстороннего утверждения новых процедур, китайские перевозчики получат возможность завозить произведенные в Китае товары в приграничные транспортно-логистические центры РК, где и будет происходить перегруз товаров на казахстанские/иностранные транзитные автомобили для дальнейшей транспортировки в регионы потребления», - говорится в сообщении.

Данная мера исключит необходимость выезда на китайскую сторону большей части автотранспорта и, соответственно, снимет скопление грузовиков на АПП «Нуржолы».

Казахстанская сторона еще раз подчеркивает, что основной причиной скопления автотранспорта на выезде из Казахстана в Китай являются усиленные меры санитарного приграничного контроля, введенные китайской стороной в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

Как отмечается, введение карантинных мер китайской стороной привело к закрытию всех приграничных пунктов пропуска, за исключением АПП «Нуржолы», и сокращению количества перемещаемых через границу автотранспортных средств со 150 до 20 в сутки.

Тогда как постановлением Правительства РК № 369 с 10 июня 2020 года открыты ранее временно закрытые автомобильные пункты пропуска «Калжат», «Бахты», «Майкапчагай». Перемещение товаров с момента открытия не осуществлялось ввиду закрытия границы со стороны КНР.

К тому же, если раньше транспортные средства скапливались в ожидании груза непосредственно на территории Китая, то, в связи с пандемией, власти КНР это запретили и сократили время пребывания казахстанских транспортных средств на своей территории до 12 часов. Что привело к накоплению транспорта на казахстанской стороне.

Дополнительной причиной скопления грузовиков на казахстанской стороне является отсутствие у большей части пересекающих границуперевозчиков (порядка 60% перевозчиков) конкретных заказов и договоров на перевозку грузов. Таким образом, больше половины автомобилей следуют в Китай в надежде на месте заключить разовую сделку на перевозку грузов. Указанные перевозчики возвращаются китайской стороной обратно без груза, но снова становятся в очередь.

Что уже сделано казахстанской стороной для стабилизации работы АПП «Нуржолы» в рамках переговоров с КНР?

1. Количество автотранспортных средств, перемещаемых через границу с КНР, увеличено до 100 в день.

2. Время пребывания казахстанских транспортных средств на территории КНР увеличено с 12 до 24 часов.

3. Установлен строгий тайминг на таможенные операции при выезде порожних транспортных средствс РК в КНР – не более 20 минут.

4. Переговоры по изменению технологии работы АПП «Нуржолы» с возможностью въезда китайских автомашин на территорию Казахстана, находятся на стадии завершения.

Особо следует выделить, что создан «зеленый коридор» для транспортных средств, перемещающих отечественную продукцию на экспорт в Китай. Их пропуск осуществляется вне очереди.