Президент Казахстана поручил правительству представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и новому руководству минздрава на следующей неделе представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, передает «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства, сообщает Trend.
«Правительству и новому руководству минздрава поручено на следующей неделе представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, недопущению его дальнейшего распространения, улучшению обслуживания граждан в больницах и поликлиниках», - отметил президент.
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Президент Казахстана поручил правительству представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом
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