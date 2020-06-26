Президент Казахстана поручил правительству представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и новому руководству минздрава на следующей неделе представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, передает «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства, сообщает Trend.

«Правительству и новому руководству минздрава поручено на следующей неделе представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, недопущению его дальнейшего распространения, улучшению обслуживания граждан в больницах и поликлиниках», - отметил президент.