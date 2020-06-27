244 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 65, город Алматы - 2, город Шымкент - 20, Алматинская область - 21, Актюбинская область - 9, Атырауская область - 2, Западно-Казахстанская область - 5, Туркестанская область - 2, Мангистауская область - 7, Костанайская область - 2, Жамбылская область - 15, Карагандинская область - 55, Кызылординская область - 38, Павлодарская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 12548: г. Нур-Султан – 2707, г. Алматы – 2182, г. Шымкент – 669, Акмолинская область – 200, Актюбинская область – 438, Алматинская область – 574, Атырауская область – 1282, Восточно-Казахстанская область – 185, Жамбылская область – 445, Западно-Казахстанская область – 857, Карагандинская область – 1115, Костанайская область – 215, Кызылординская область – 603, Мангистауская область – 363, Павлодарская область – 322, Северо-Казахстанская область – 59, Туркестанская область – 332.