Реконструкция участка дороги Нур-Султан - Петропавловск - Курган выполнена на 60%

На севере Казахстана продолжается реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Нур-Султан – Петропавловск - Курган, начатая в 2017 году, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Модернизация 60 километров трассы Нур-Султан – Петропавловск - Курган от города Петропавловска до границы с Российской Федерацией проводится казахстанской компанией «К-Дорстрой». На сегодняшний день дорожники заменили покрытие уже на 37 км. Также выполнены работы по устройству 22 водопропускных труб и 4 скотопрогонов. На всем протяжении участка работают более 450 человек, а также 275 единиц техники.

После реконструкции дорога будет соответствовать I б и II технической категории. Сейчас работы выполнены на 60%. Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, до конца этого года движение будет открыто на всем протяжении участка.