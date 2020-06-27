В Казахстане от COVID-19 скончались еще восемь человек

В Казахстане в субботу выписаны из больниц с выздоровлением от коронавирусной инфекции 41 человек, общее число вылечившихся в стране превысило 12,5 тыс. Как передает Trend со ссылкой на inbusiness.kz, об этом сообщила межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

Так, в Актюбинской области выздоровели еще восемь человек, Мангистауской – 5, Кызылординской – 7, Туркестанской – 3, Павлодарской – 18.

"Всего в стране выздоровели 12 589 человек от COVID-19", – отметили в МВК.

Вместе с тем в субботу в Казахстане зарегистрированы восемь летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ).

По информации МВК, все случаи смерти зафиксированы в Нур-Султане, это пятеро мужчин 1959, 1947, 1943, 1954 и 1955 годов рождения и три женщины – 1976, 1942 и 1948 годов рождения.

"Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

"Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 158 случаев с летальным исходом", – уточнили в МВК.

По состоянию на субботу в Казахстане зарегистрировано 20 тыс. 319 случаев заражения COVID-19. Кроме того, с 3 июня выявлено 14 тыс. 548 бессимптомных носителей COVID-19, которых не включают в общую статистику.