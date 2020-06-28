461 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Казахстане
На 23:59 27 июня в Казахстане зарегистрированы 461 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,3%, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан – 56 (1,5%), город Алматы – 40 (1,1%), город Шымкент – 16 (1,0%), Акмолинская область – 23 (5,3%), Актюбинская область – 28 (3,7%), Алматинская область – 19 (2,9%), Атырауская область – 22 (1,4%), Восточно-Казахстанская область – 47 (7,2%), Жамбылская область – 10 (1,5%), Западно-Казахстанская область – 44 (3,3%), Карагандинская область – 48 (2,3%), Костанайская область – 8 (1,8%), Кызылординская область – 8 (1,3%), Мангистауская область – 5 (1,1%), Павлодарская область – 44 (7,0%), Северо-Казахстанская область – 19 (5,6%), Туркестанская область – 24 (3,1%).
Всего в стране выявлено 20780 заболевших.