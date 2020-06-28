Президент Казахстана обнародует новые меры противодействия коронавирусной инфекции
В понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в своем Facebook.
«Предполагается, что глава государства даст оценку текущей ситуации и обнародует ряд мер, направленных на повышение уровня защиты здоровья граждан. Также планируется рассмотреть вопросы поддержки экономики и социальной защиты населения. В совещании примут участие члены правительства, руководителя ряда ведомств, акимы регионов», - проинформировал Уали.
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