Еще пять казахстанцев умерли от коронавируса

В Казахстане зрегистрированы 5 новых случаев летального исхода коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Атырауская область - мужчина 1939 года рождения, женщины 1943 и 1960 годов рождения, Туркестанская область - мужчина 1949 года рождения, Восточно-Казахстанская область - мужчина 1963 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 178 летальных случаев.