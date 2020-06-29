Нацбанк Казахстана переехал в столицу

Национальный банк Казахстана передислоцирован в город Нур-Султан, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В соответствии с указом президента РК Касым-Жомарта Токаева №304 от 10 апреля 2020 года передислокация Национального банка Казахстана осуществлена до 1 июля 2020 года Национальный банк расположился по новому юридическому адресу: город Нур-Султан, улица Мәңгілік Ел, 57 А», - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

По поручению главы государства в финансовом центре Казахстана - Алматы - по адресу улица Айтеке би, 67 открыто Постоянное представительство Национального банка.

Его руководителем назначена заместитель председателя Нацбанка Дина Галиева.

Представительство продолжит тесное взаимодействие с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов Казахстана, субъектами финансового рынка и международными финансовыми институтами.

Напомним, о планах по реорганизации Нацбанка и переезду организации в Нур-Султан сообщалось еще в сентябре прошлого года.

3 июля 2019 года принят закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения». В соответствии с документом функции по оказанию государственных услуг в сфере государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций с 1 января 2020 года переданы во вновь создаваемое Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

С 1 января 2020 года началась реорганизация Национального банка РК. В частности, от Национального банка отделилась новая самостоятельная структура - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Как и Нацбанк, агентство непосредственно подчинено и подотчетно Президенту РК. При этом головной офис Нацбанка в 2020 году переехал в столицу Казахстана, а агентство останется в Алматы. В него перейдут 500 человек из штата центрального банка.