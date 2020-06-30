Объем безналичных платежей в Казахстане увеличился в 2,4 раза. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Согласно международному опыту, как отметил Руслан Даленов, эффективным инструментом снижения уровня неформальной экономики является упрощение процедур и создание среды, невыгодной для теневых оборотов. В этой связи, проводится активная работа по следующим направлениям, это - налоговые стимулы, совершенствование учета, цифровизация и упрощение процедур для бизнеса.

Министр рассказал, что в сфере налогообложения приняты меры по стимулированию прозрачности учета доходов, совершенствованию специальных налоговых режимов, упрощению налогового администрирования.

«С учетом обсуждения с бизнесом, в 2019-2020 годах было внедрено применение онлайн-кассовых машин. При этом предоставлен стимул для облегчения покупки онлайн-кассовых машин - стоимость вычитается из суммы налогов. Таким образом, компенсируются расходы», - добавил министр.

Для легализации безналичных оборотов, в расчет порога по регистрации налога на добавленную стоимость не включаются безналичные платежи.

«Кроме того, была снижена ставка с 2% до 1% для безналичных оборотов в торговле для предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим по патенту. В результате в 2019 году объем безналичных платежей увеличился в 2,4 раза», - сообщил Р. Даленов.

Он также рассказал о мерах по совершенствованию специальных налоговых режимов.

«Расширены критерии применения режимов для малого и среднего бизнеса. Сфера торговли переведена в режим по упрощенной декларации. Введен новый режим фиксированного вычета. При этом за последние 2 года количество предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, увеличилось на 20% и достигло 1,2 млн плательщиков», - отметил Р. Даленов.