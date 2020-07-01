Казахстан ратифицировал соглашение с Ираном о правовой помощи по гражданским делам
Казахстан ратифицировал соглашение с Ираном о правовой помощи по гражданским делам. Как передает Trend со ссылкой на zonakz.net, об этом сообщает пресс-служба Акорды.
«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам», — говорится в сообщении во вторник.
Напомним, в Казахстане зарегистрировано 523 юридических лиц, филиалов и представительств с иранским участием.
Ранее Казахстан уже заключил с Ираном договоры о выдаче лиц, о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам и о передаче осужденных лиц.
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