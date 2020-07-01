Казахстан ратифицировал соглашение с Ираном о правовой помощи по гражданским делам. Как передает Trend со ссылкой на zonakz.net, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, в Казахстане зарегистрировано 523 юридических лиц, филиалов и представительств с иранским участием.

Ранее Казахстан уже заключил с Ираном договоры о выдаче лиц, о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам и о передаче осужденных лиц.