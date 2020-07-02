Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявил максимальные ставки по депозитам на август

Казахстан 2 июля 2020 09:46 (UTC+04:00)
Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявил максимальные ставки по депозитам на август

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщает об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на август 2020 года, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Верхний предел максимальных ставок вознаграждения по депозитам установлен на уровне 14,5% (базовая ставка плюс 5 п.п.), что позволяет поддерживать их повышенную доходность. Отметим, что за банками сохраняется возможность регулировать ставки по депозитам в соответствии с их оценкой финансовой и экономической ситуации. Если максимальная ставка вознаграждения с учетом средневзвешенной рыночной ставки сложилась выше установленного предела, то в качестве максимально рекомендуемой ставки принимается значение установленного предела», - сообщили в фонде.

В августе максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца с пополнением составят 12,4% и 12,3%, без пополнения – 14,5% и 14,3% соответственно.

Максимальные рекомендуемые ставки по срочным вкладам на 12 месяцев, рассчитанные на основе средневзвешенных ставок вознаграждения, останутся на прежнем уровне. При этом ставки по вкладам со сроком размещения на 24 месяца, также рассчитанные на основе средневзвешенных ставок вознаграждения, снизятся и составят 9,5% без права пополнения и 8,7% с правом пополнения. Значительное снижение ставок по этим депозитам говорит о низкой заинтересованности и экономической нецелесообразности поддержания повышенных ставок со стороны банков.

«Снижение в августе максимальных рекомендованных ставок по несрочным и краткосрочным депозитам в тенге – это завершающий этап плавного снижения ставок, начатый КФГД в мае текущего года. Напомним, что ранее фонд принял решение повысить спреды к пониженной базовой ставке с последующим постепенным их уменьшением. Данная мера была необходима для недопущения негативного влияния изменений базовой ставки на доходность по этой категории депозитов и на депозитный рынок в целом», - подчеркнули в КФГД.

В результате, в августе максимальная ставка по несрочным депозитам в тенге установится на уровне 9,5% годовых, что соответствует базовой ставке Национального банка РК, которая является отражением стоимости краткосрочных денег в экономике и устанавливается с учетом всей полноты внутренних и внешних экономических факторов. Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев с правом пополнения также составят 9,5%, без права пополнения – 10,0%. Ставки по сберегательным депозитам на аналогичные сроки составят 10,5% с пополнением и 11,0% без пополнения.

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