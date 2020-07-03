На 11% подорожали продовольственные товары в Казахстане за полгода

Цены на продовольственные товары в Казахстане за год (июнь 2020 г. к июню 2019 г.) выросли на 11,1%, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, кондитерские изделия, фрукты, картофель, безалкогольные и алкогольные напитки, а сахар, овощи свежие – подешевели. В группе крупяных изделий средняя цена на гречневую крупу в июне 2020г. составила 375 тенге за килограмм (в июне 2019г. – 242 тенге), рис – 373 тенге (350 тенге), овсяную – 371 тенге (340 тенге), пшено – 366 тенге (318 тенге)», - проинформировали в комитете.

По информации ведомства, средняя цена на сахар-песок в июне 2020г. составила 208 тенге за килограмм, в июне 2019г. – 240 тенге.

«Из мяса и мясопродуктов средняя цена на говядину лопаточно-грудную часть в июне 2020г. сложилась на уровне 1900 тенге за килограмм (в июне 2019г. – 1636 тенге), баранину с костями – 1910 тенге (1583 тенге), конину с костями – 2195 тенге (1855 тенге), свинину лопаточную часть – 1553 тенге (1370 тенге), колбасу полукопченую – 2250 тенге (2087 тенге), окорочка куриные – 839 тенге (779 тенге)», - рассказали в Комитете по статистике РК.