Казахстанские локомотивы будут эксплуатироваться в Молдове

Казахстанские локомотивы серии «Evolution» успешно эксплуатируются на железных дорогах Кыргызстана, Таджикистана, Украины, Туркменистана и Азербайджана. К списку стран добавилась и Молдова, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В июне текущего года завод АО «Локомотив құрастыру зауыты» (ЛКЗ) произвел и экспортировал 12 единиц высокотехнологичной продукции в Молдову.

Завод с момента образования и до 2017 года, будучи в составе АО «НК «Қазақстан темір жолы», реализовывал локомотивы в пять стран СНГ. Еще в 2006 году АО «НК «Қазақстан темір жолы» определила GE Transportation,Wabtec Company как стратегического партнера при условии локализации производства тепловозов в Казахстане. На сегодняшний день ЛКЗ изготавливает все основные узлы тепловозов с постоянным увеличением доли казахстанского содержания.

Компания GE Transportation,Wabtec Company, являющаяся разработчиком проекта тепловозов для АО «НК ҚТЖ» и для колеи 1520 мм, осуществляет поставку локомотивов во многие страны мира.

В декабре 2016 года на интернет-портале Европейского Банка Реконструкции и Развития был объявлен открытый, двухэтапный тендер на покупку 12 грузовых тепловозов в адрес Молдавских железных дорог. Компания GE Transportation, Wabtec Company совместно с ЛКЗ подали заявку на участие в данном конкурсе. И в октябре 2018 года по итогам двух туров GE Transportation,Wabtec Company была объявлена победителем открытого тендера.

Таким образом, в июле 2019 года в г. Нур-Султан подписан договор между GE Transportation,Wabtec Company и ЛКЗ на поставку 12 казахстанских локомотивов серии «Evolution» в Молдову. Тепловоз был спроектирован с учетом технических требований, разработанных специалистами АО «НК «ҚТЖ». Требования, отраженные в техническом задании, позволили получить локомотив, отвечающий потребностям железнодорожных компаний стран колеи 1520.

Данная сделка по экспорту отечественной продукции является результатом многолетней совместной работы завода с АО «НК «ҚТЖ» по программе обновления локомотивной тяги.