Казахстан снизил прогноз по добыче нефти в 2020 году до 85,2 млн тонн

Министерство энергетики Казахстана снизило прогноз по добыче нефти на 2020 год до 85,2 млн тонн с 86 млн тонн. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики республики в пятницу, передает Trend.

"Прогноз добычи нефти с учетом конденсата по республике на 2020 год составляет 85,2 млн тонн", - сказали в пресс-службе.

Ранее в министерстве планировали, что добыча нефти в республике в 2020 году составит 86 млн тонн. В 2019 году объем добычи нефти в стране составил 90,5 млн тонн.

Согласно соглашению ОПЕК+, предусматривающему коллективное сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае - июне, Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки. 6 июня Казахстан поддержал продление соглашения ОПЕК+ на прежних уровнях добычи на один месяц - до конца июля.

Казахстан выполнил в июне обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 105%, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

"По предварительным данным, добыча нефти без учета конденсата в июне текущего года составила 5,3 млн тонн, или 1,297 млн баррелей в сутки. Уровень выполнения обязательств по соглашению ОПЕК+ в июне составил 105%", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, в августе - сентябре этого года планируется добыча на уровне, достаточном для компенсации превышения добычи в предыдущие месяцы. Ранее в ведомстве сообщили, что Казахстан в мае исполнил соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 71%.

Ранее по соглашению ОПЕК+, предусматривающему коллективное сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае - июне, Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки. 6 июня Казахстан поддержал продление соглашения ОПЕК+ на прежних уровнях добычи на один месяц - до конца июля.