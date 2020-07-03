В Казахстане в сутки производят более 680 тысяч масок

Казахстан 3 июля 2020 17:47 (UTC+04:00)
В Казахстане в сутки производят более 680 тысяч масок

За 1 июля 2020 года ежесуточный объем всех произведенных медицинских масок составил 681 тысячи. Из них фармацевтическими предприятиями произведено 506 тыс., швейными –174 тыс. На складах находится – 3 352 тыс. штук масок. Соответствующая информация передается в ТОО «СК-Фармация», которые осуществляют реализацию медицинских масок. В свою очередь Министерство здравоохранения РК произведенную продукцию распределяет по регионам страны, передает Trend со ссылкой на kapital.kz.

Маски из марли и бязи реализуются на договорной основе с местными исполнительными органами.

На сегодняшний день производство масок взято под жесткий контроль Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. С запуском дополнительных и расширением производств объемы производства масок достигли 1 млн. шт./сутки.

Что касается дезинфицирующих средств, то за 1 июля текущего года произведено 67 050 литров, на складе находится 325 026 литров, отгружено потребителям для дезинфекции улиц и помещений и в аптечные сети –66 900 литров.

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