В Казахстане 1452 новых случая коронавируса за сутки

По состоянию на 23:59 часов 4 июля в Казахстане зарегистрировано 1452 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1452 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 924 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан -81 / 43 город Алматы - 72 / 14 город Шымкент - 76 / 41 Акмолинская область - 34 / 25 Актюбинская область - 36 / 21 Алматинская область - 122 / 97 Атырауская область - 342 / 253 Восточно-Казахстанская область - 149 / 98 Жамбылская область - 56 / 35 Западно-Казахстанская область - 147 / 107 Карагандинская область - 73 / 42 Костанайская область - 36 / 30 Кызылординская область - 30 / 13 Мангистауская область - 44 / 36 Павлодарская область - 52 / 15 Северо-Казахстанская область - 19 / 10 Туркестанская область - 83 / 44 Всего в стране выявлено 47171 заболевших.

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