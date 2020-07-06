1403 случая коронавируса выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1403 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 814 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 95 / 47, город Алматы - 113 / 62, город Шымкент - 84 / 44, Акмолинская область - 32 / 25, Актюбинская область - 32 / 16, Алматинская область - 71 / 68, Атырауская область - 325 / 181, Восточно-Казахстанская область - 96 / 31, Жамбылская область - 59 / 32, Западно-Казахстанская область - 103 / 57, Карагандинская область - 81 / 48, Костанайская область - 17 / 13, Кызылординская область - 40 / 12, Мангистауская область - 124 / 117, Павлодарская область - 53 / 12, Северо-Казахстанская область - 17 / 6, Туркестанская область - 61 / 43.

Всего в стране выявлено 48574 заболевших.