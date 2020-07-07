Цех по производству кислорода построят в Кызылординской области

80 млн. тенге выделено на строительство цеха по производству кислорода в Кызылординской области. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции на площадке Региональной службы коммуникаций сообщила аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Глава государства РК Касым-Жомарт Токаев поставил перед нами конкретные задачи по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Первая задача – увеличение количества коечных мест в инфекционных и провизорных стационарах. В регионе в инфекционных стационарах было 515 коечных мест, а в провизорных - 1730 коечных мест. На сегодня на базе областного центра фтизиопульмонологии планируем открыть 120 коечных мест в инфекционных стационарах, а в поселке Шалкия - 30 коечных мест в провизорных стационарах. Эта работа будет проведена в течение двух дней. Проблем с нехваткой коечных мест нет. В случае необходимости готовы использовать и оборудовать частные клиники», - пояснила аким области.

Гульшара Абдыкаликова также рассказала, как решается вопрос по обеспечению аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородом.

«Вчера в ходе обхода медицинских учреждений, главы некоторых медучреждений рассказали о нехватке кислородных баллонов. Данный вопрос решается совместно с производящими компаниями. Кроме того, прорабатываем вопрос строительства цеха по производству кислорода рядом с многопрофильной областной больницей. Для этого из областного бюджета выделено 80 млн. тенге. Для 76 аппаратов искусственной вентиляции легких в июне было приобретено 20 портативных аппаратов, дополнительно подано заявки на 63. Кроме того, местные предприниматели оказывают поддержку в приобретении этих аппаратов», - заключила Гульшара Абдыкаликова.