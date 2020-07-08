В Миннацэкономики Казахстана озвучили прогноз по ВВП в 2020 году

Прогноз по ВВП в 2020 году озвучил вице-минстр национальной экономики РК Мади Такиев на брифинге в СЦК, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«На сегодняшний день эта цифра составляет -0,9%. По итогам полугодия мы будем еще делать перерасчеты», - сказал Мади Такиев, отвечая на вопрос касательно ожидаемого роста ВВП.

Вице-министр также добавил, что прогноз экономики был уточнен еще в начале апреля этого года, тогда был заложен консервативный прогноз и очень умеренные данные в связи с тем, что сегодня наблюдаются беспрецедентные изменения в глобальной экономике.

«Наблюдается самое крупное сокращение мировой экономики за последние 100 лет, вызванное последствиями распространения пандемии коронавируса, торговыми войнами, протекционизмом и также значительным снижением цен на энергоресурсы. Сейчас, по итогам пяти месяцев, сектор услуг у нас снизился на 6,2%, производство товаров сохраняет динамику. Прирост в производственном секторе составляет 4,8%. Это конкретные цифры по итогам пяти месяцев», - отметил Мади Такиев.

Вместе с тем он рассказал об экономических отличиях действующих ограничительных мер от ситуации в режиме ЧП.

«Что касается ограничительных мер, то они на две недели. Они отличаются от режима ЧП. Например, сохраняются железнодорожные перевозки, авиасообщение, грузоперевозки, строительство, работают небольшие по площади непродовольственные магазины. Есть другие экономические отличия. У нас сегодня определенный объем услуг сохраняется. При этом многие меры поддержки во время действия были приняты с запасом, например, по налоговым освобождениям. Такие льготы действуют до 1 октября текущего года. В целом сектор услуг впоследствии будет набирать темп, есть высокая динамика производственного сектора. В результате есть основания полагать, что к концу года мы можем выйти на небольшой положительный рост», - добавил вице-министр национальной экономики.