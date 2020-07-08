Токаев: К распространителям ложной информации будут применять жесткие меры в Казахстане

Не верить распространяемым ложным сведениям призвал казахстанцев президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Президент в своем телеобращении о текущей ситуации в стране отметил, что в такой сложный период среди населения распространяется ложная информация. Это делают отдельные лица с недобрыми намерениями.

«К сожалению, некоторые наши граждане начали верить в ложную информацию. Вместе с тем, еще один важный вопрос: наши врачи должны снабжать население через средства массовой информации конкретной, последовательной информацией. Показать несколько спообов лечения заболевания, нельзя подвергать опасности здоровье людей», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также предупредил об ответственности за распространение ложной информации.

«Такие проделки должны пресекаться. Согласно статье 174 Уголовного кодекса, лица, распространяющие ложную информацию, будут привлечены к ответственности. Правоохранительные органы будут применять жесткие меры к таким проступкам», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.