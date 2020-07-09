Токаев объявил 13 июля днем траура по умершим из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 13 июля днем национального траура по умершим из-за коронавируса, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Я выражаю соболезнования всем тем, кто потерял близких, поэтому 13 июля объявляю днем национального траура», — сказал Токаев.

В Казахстане коронавирусом заразились больше 51 тыс., выздоровели 28 тыс., скончались 264 человека.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.