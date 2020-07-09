Объем международных резервов Казахстана достиг $32,9 млрд

Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова объяснила причину роста международных резервов и рассказала о валютных активах Национального фонда, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Объем международных резервов вырос в сравнении с началом года на $3,9 млрд или 13,5%. По предварительным данным, на конец июня резервы достигли $32,9 млрд. За месяц резервы выросли на $1,3 млрд. Данная динамика связана как с ростом цены на золото, так и с увеличением валютных активов. В июне мы наблюдали приток средств на валютные счета банков второго уровня в Национальном банке», - цитирует Алию Молдабекову пресс-служба Национального банка.

По словам А.Молдабековой, накопление золота в качестве резервного актива полностью оправдывает себя с учетом текущих рисков. Доллар США сохраняет статус мировой резервной валюты, вместе с тем, в условиях повсеместного снижения реальных ставок, спрос на золото в качестве инвестиционного актива возрастает. С начала года цена на золото выросла с $1521 до $1800 за унцию или более чем на 18%.

По оперативным данным, валютные активы Нацфонда сократились в июне на $0,75 млрд и составили $57,7 млрд.

«Трансфертов из Нацфонда было выделено на сумму 608 млрд тенге. При этом, тенговые поступления в июне в Нацфонд составили 6,3 млрд тенге. Для исполнения обязательств по выделению трансфертов в республиканский бюджет Национальный банк осуществлял продажи активов Нацфонда на валютном рынке на сумму порядка $1,4 млрд или 577 млрд тенге», - сказала Алия Молдабекова.

В июне инвестиционный доход Нацфонда составил около $690 млн, что частично компенсировало изъятия из фонда. Рост рынка акций, который составил около 2,6% в июне, сопровождался ростом на рынках облигаций на 0,5% и золота на 2,6%.

«Продолжение восстановления мировой экономики положительно сказалось на динамике портфелей Нацфонда: отрицательная переоценка по результатам первого квартала 2020 года в (-) $1,9 млрд была практически компенсирована», - сказала зампред Нацбанка.

С учетом сложившейся в июне позитивной динамики на рынке нефти, тенге укрепился на 1,7% с уровня 411,5 на конец мая до 404,70 на конец июня, в отдельные периоды обменный курс пробивал отметку в 400 тенге.

По поручению Главы государства обязательство по продаже квазигосударственным сектором части валютной выручки было продлено до конца текущего года. С момента введения обязательства 26 марта по 30 июня объем обязательных продаж составил $ 612 млн.