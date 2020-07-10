В Северо-Казахстанской области построят бройлерную птицефабрику

В Северо-Казахстанской области реализуют сразу несколько инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

На совещании по реализации инвестпроектов первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов рассказал о реализуемых и планируемых проектах в сельхозотрасли.

За последние два года в области сдали в эксплуатацию 7 новых молочных комплексов. Построят еще 10. Общее поголовье молочно-товарных ферм составит 6 тысяч голов, дополнительно будут производить 30 тысяч тонн молока. Для сельчан появятся 300 новых рабочих мест.

Строятся две откормочные площадки на 6 тысяч голов и ферма мясного направления на 1 тысячу голов. В Тайыншинском районе расширят действующий свинокомплекс ТОО «ЕМС-Агро».

«В Петропавловске запланировано строительство бройлерной птицефабрики ТОО «Адель Кус» мощностью 10 тысяч тонн мяса птицы. Общая сумма инвестиций составит 2,5 млрд тенге. ТОО «РимКазАгро» планирует строительство одного из крупнейших в республике тепличных комплексов по выращиванию огурцов и помидоров. Это позволит обеспечить жителей нашего региона свежими овощами круглый год. Объем инвестиций составит 3,5 млрд тенге», - проинформировал М.Тасмаганбетов.

За последние три года объем инвестиций в сельское хозяйство области возрос в 1,5 раза - с 71,9 млрд тенге до 107,6 млрд тенге. Доля инвестиций в сельское хозяйство составляет 54% от общего объема инвестиций области.

«Регион является лидером по привлечению инвестиций в сельское хозяйство по стране. Доля в республиканском объеме - более 20%», - добавил М.Тасмаганбетов.

В этом году в отрасль планируют привлечь 141 млрд тенге.