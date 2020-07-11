Промпроизводство в Казахстане в первом полугодии 2020 года выросло на 3,1%

Объем промышленного производства в Казахстане по итогам января-июня 2020 года вырос на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики страны.

"Индекс промышленного производства (в январе-июне 2020 года) составил 103,1%", — говорится в сообщении на сайте комитета.

По данным статведомства, в горнодобывающей промышленности рост производства сложился на уровне 2,2%, в обрабатывающей — 4,8%.

Согласно сообщению, в январе-июне 2020 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд, возросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий, фармацевтических продуктов, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство продуктов нефтепереработки.