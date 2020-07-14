1856 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1856 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 1011 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 211 / 62, город Алматы - 220 / 86, город Шымкент - 80 / 51, Акмолинская область - 39 / 20, Актюбинская область - 171/145, Алматинская область - 79 / 50, Атырауская область - 190 / 158, Восточно-Казахстанская область - 225 / 106, Жамбылская область - 78 / 61, Западно-Казахстанская область - 138 / 78, Карагандинская область - 102 / 41, Костанайская область - 46 / 27, Кызылординская область - 62 / 28, Мангистауская область - 24 / 15, Павлодарская область - 73 / 8, Северо-Казахстанская область - 59 / 27, Туркестанская область - 59 / 48.
Всего в стране выявлено 61755 заболевших.