Нацбанк Казахстана намерен удержать инфляцию

Как в Казахстане намерены удержать инфляцию в пределах коридора 8-8,5% в 2020 году, рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Проведение денежно-кредитной политики, направленной на удержание инфляции в пределах коридора 8-8,5% в 2020 году. Для этого Национальный Банк будет использовать имеющиеся инструменты. Вместе с тем, в целях исполнения поручения главы государства по снижению немонетарной инфляции, требуется принятие мер со стороны правительства и МИО по снижению зависимости от импорта путем насыщения рынков товарами, оптимизации цепочек поставок и недопущения спекуляций. Это позволит повысить эффективность реализации денежно-кредитной политики. Участие в восстановлении экономики на основе ранее принятых антикризисных мер и новых инициатив», - сказал Ерболат Досаев на заседании правительства.

Глава Нацбанка также добавил, что совместно с правительством Национальный Банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка до конца июля текущего года подготовят пакет дополнительных мер поддержки отраслей на случай ухудшения социально-экономической ситуации.

«В рамках антикризисных инициатив главы государства Агентство и Национальный Банк продолжат стимулирование кредитования экономики через финансирование госпрограмм и меры пруденциального регулирования», - добавил Ерболат Досаев.