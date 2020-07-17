Планирование госбюджета намерены перевести в электронный формат в Казахстане

О работе по сквозной цифровизации всего бюджетного процесса рассказал вице-министр финансов РК Руслан Енсебаев, выступая на заседании Комиссии по вопросам доступа к информации под председательством министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой в дистанционном формате, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Мы сейчас проводим большую комплексную работу по сквозной цифровизации всего бюджетного процесса. Так, чтобы на каждом этапе непосредственно по факту уже в онлайн-режиме фиксировались так называемые «цифровые следы» и данные, отчеты автоматически публиковались в открытых источниках, в том числе на портале «Открытого бюджета», - сказал Руслан Енсебаев.

Таким образом, по его словам, будет решаться ряд задач: повышение эффективности в целом государственного планирования, обеспечение прозрачности бюджетного планирования, повышение эффективности обратной связи.

«Большая работа за последние два года была проведена по внедрению автомотизированной системы бюджетного планирования. В этом году мы планирование бюджета 2021-2023 года намерены осуществить без бумаги в электронном виде. Сейчас мы эту систему дорабатываем за счет интеграции с различными системами Иинфина, а также системами других государственных органов. Уже сейчас проводится работа непосредственно по интеграции данных с порталом «Открытый бюджет», где бюджетные заявки, а также проекты бюджета, будут автоматически публиковаться на портале», - добавил Руслан Енсебаев.

Отметим, что на заседании были рассмотрены вопросы функционирования Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов, совершенствования портала «Открытые бюджеты», обеспечения доступа лиц с инвалидностью к информации, а также итоги ежегодной оценки степени открытости государственных органов.