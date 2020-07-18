Более 1900 единиц сельхозтехники задействовано в заготовке сена в ЗКО

На предстоящую зимовку скота по районам области запланировано заготовить 1616 тысяч тонн сена. В настоящее время аграрии уже приступили к заготовке кормов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Как отметили в управлении сельского хозяйства ЗКО, по данным, представленным районными отделами, уже заготовлено 137,5 тыс. тонн, или 8,5% к плану, скошено 389,2 тыс. га.

В УСХ отметили, что наиболее активно ведутся заготовки в Бурлинском районе, там при плане 54,3 тыс. тонн заготовлено 42,7 тыс. тонн в Чингирлауском (80,1 тыс. тонн) – 23,9 тыс. тонн (29,8%), Байтерек (111,9 тыс. тонн) – 19,2 тыс. тонн (19,2%). Урожайность составила в Бурлинском районе – 7,0 ц/га, в районе Байтерек – 4,8 ц/га, Теректинском районе – 4,2 ц/га, в городе Уральске 5,8 ц/га. В среднем по области урожайность составила 3,5 ц/га. Урожайность в этих районах выше среднего по области: это обусловлено тем, что в этих районах косятся сеянные много- и однолетние травы (суданка, житняк).

С учетом сена прошлогоднего укоса, запасы составляют 634,2 тыс. тонн, или 39,2% к количеству сена, необходимому на предстоящую зимовку скота.

Всего по области в заготовке сена задействовано свыше 1900 единиц сельхозтехники. Работы по заготовке сена по области продолжаются. Заготовку силоса и сенажа начнут в августе – сентябре.