1636 инфицированных коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1636 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 728 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 258 / 90, город Алматы - 220 / 63, город Шымкент - 47 / 33, Акмолинская область - 50 / 27, Актюбинская область - 23 / 11, Алматинская область - 78 / 52, Атырауская область - 184 / 129, Восточно-Казахстанская область - 133 / 60, Жамбылская область - 121 / 43, Западно-Казахстанская область - 103 / 58, Карагандинская область - 118 / 41, Костанайская область - 55 / 31, Кызылординская область - 49 / 9, Мангистауская область - 2 / 2, Павлодарская область - 92 / 45, Северо-Казахстанская область - 63 / 15, Туркестанская область - 40 / 19.

Всего в стране выявлено 70339 заболевших.