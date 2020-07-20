Число заболевших коронавирусом в Казахстане достигло 71 838

В Казахстане, по состоянию на 23:59 часов 19 июля, зарегистрированы 1499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Зарегистрированы 1499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 793,

- бессимптомных носителей - 706.

Всего в стране подтверждено 71 838 случаев, из них: в Атырауской области - 9187(+130), в городе Алматы - 9143(+221),в городе Нур-Султан -8371(+226), в Карагандинской области - 7058(+148), в ЗКО - 4742(+95), в городе Шымкент - 4453(+43), в ВКО - 4087(+112), в Алматинской области - 3625(+43), в Жамбылской области - 2896(+104), в Актюбинской области - 2736(+13), в Туркестанской области - 2477(+20), в Павлодарской области - 2380(+106), в Мангистауской области - 2294(+42), в Кызылординской области -2230(+19), в СКО - 2198(+69),в Акмолинской области - 2001(+52), в Костанайской области - 1960(+56).