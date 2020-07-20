В Казахстане произведут возврат начисления средств за отопление

Комитетом по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики и его территориальными подразделениями Казахстана проведена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии по всему Казахстану, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Работа проведена в соответствии с нормами законодательства в сфере естественных монополий, по итогам которой возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете населения отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в отопительный период (2020-2021 годы) либо за календарный год (до конца 2020 года) .

Как известно, в соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

Сам порядок проведения перерасчета стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха регламентирован Правилами формирования тарифов (утверждены приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90).

Таким образом, за прошедший отопительный период 2019-2020 годов 133 субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию на общую сумму 736 771 070 тенге с учетом НДС:

- по г.Нур-Султан – 3 818 460 тенге, при этом, территориальный департамент по г. Нур-Султан осуществил перерасчет на указанную сумму по таким субъектам, как филиал «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» и ТОО «Сапро-НАТ», которые оказывают услуги в Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанкой областях;

- по г. Алматы - 13 327 030 тенге;

- по г.Шымкент - 25 805 640 тенге;

- по Алматинской области - 8 659 900 тенге;

- по Акмолинской области - 39 708 450 тенге;

- по Атырауской области - 8 325 040 тенге;

- по Актюбинской области - 50 624 690 тенге;

- по Восточно-Казахстанской области - 189 998 270 тенге;

- по Жамбылской области - 43 108 930 тенге;

- по Западно-Казахстанской области - 14 942 620 тенге;

- по Карагандинской области - 167 298 790 тенге;

- по Костанайской области - 50 718 610 тенге;

- по Кызылординской области - 53 392 570 тенге;

- по Мангистауской области - 3 291 000 тенге;

- по Павлодарской области - 28 629 400 тенге;

- по Северо-Казахстанской области - 22 562 880 тенге;

- по Туркестанской области – 12 558 790 тенге.

«При этом, необходимо отметить, что в г. Нур-Султан и г. Актау Мангистауской области у ТОО «Астанаэнергосбыт» и ТОО «МАЭК-Казатомпром», оказывающих услуги теплоснабжения, отсутствуют основания для возврата потребителям средств от перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха, так как данные субъекты производят расчеты с потребителями за фактическое количество предоставленной услуги», - отмечают в пресс-службе.

По мере перехода всех потребителей на применение приборов учета тепловой энергии, оплата будет производиться только за фактический объем потребления тепловой энергии и перерасчет этим потребителям производиться не будут.