Инфляция в июне в Казахстане составила 7 %

В Казахстане годовая инфляция формируется в соответствии с прогнозами. В июне 2020 года она составила 7%, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Основной вклад в инфляцию вносит удорожание продовольственных товаров, рост цен на которые составил 11,1% в годовом выражении. При этом месячная продовольственная инфляция замедляется – с 1,9% в апреле до 0,5% в июне т.г.

Наибольший годовой рост по итогам июня наблюдается на фрукты (23,0%), макаронные изделия (15,3%), мясо и мясопродукты (14%), хлебобулочные изделия и крупы (13,5%), рыбу и морепродукты (11,7%).

Рост цен на остальные компоненты инфляции остается умеренным.

Непродовольственная инфляция складывается ниже прогнозов и составила 5,4%. Месячная динамика роста цен стабильна и не превышает 0,5%. Сдерживающее влияние на непродовольственную инфляцию будет оказывать подавленный потребительский спрос в условиях действия карантинных мер и снижения покупательской способности населения на фоне падения реальных денежных доходов. Инфляция платных услуг в июне составила 3% в годовом выражении.

Инфляционные ожидания остаются относительно стабильными. В июне 2020 года количественная оценка инфляции на год вперед составила 5,4%. Доля респондентов, ожидающих сохранения либо ускорения роста цен в течение следующих 12 месяцев, снизилась до 43% (в мае – 54%).

В целом фактическая динамика годовой инфляции по итогам июня 2020 года соответствует прогнозным оценкам. В последующие месяцы ожидается дальнейшее ускорение годовой инфляции в рамках прогнозной траектории 8-8,5% на конец 2020 года.

Возросший дезинфляционный эффект от мер по ужесточению карантина, а также более существенное снижение ВВП в 1 полугодии т.г. по сравнению с прогнозами обеспечат постепенное замедление инфляции к верхней границе целевого коридора 4-6% в 2021 году.

Основными рисками для роста инфляции в текущем году являются влияние фискального и квазифискального импульса на инфляционные процессы, снижение предложения, вызванного нарушением цепочек поставок в условиях карантина, а также рост цен импортных поставок на фоне ослабления обменного курса тенге.