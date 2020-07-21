Число заболевших коронавирусом достигло 73 468 в Казахстане: 1 630 новых случаев
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 630 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 745 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 248 / 134, город Алматы - 251 / 113, город Шымкент - 27 / 17, Акмолинская область - 53 / 27, Актюбинская область - 17 / 10, Алматинская область - 54 / 41, Атырауская область - 96 / 53, Восточно-Казахстанская область - 163 / 92, Жамбылская область - 61 / 37, Западно-Казахстанская область - 103 / 47, Карагандинская область - 168 / 77, Костанайская область - 57 / 26, Кызылординская область - 119 / 32, Мангистауская область - 54 / 14, Павлодарская область - 67 / 12, Северо-Казахстанская область - 72 / 2, Туркестанская область - 20 / 11.
Всего в стране выявлено 73 468 заболевших.